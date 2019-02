Benjamin Mendy, blessé au genou et qui n'a plus joué en Premier League depuis le 11 novembre et le derby contre Manchester United (3-1, 12e journée), revient sur le banc de Manchester City mercredi, devant West Ham (28e journée). Raheem Sterling et Bernardo Silva sont également remplaçants.

Aymeric Laporte, Fernandinho et Gabriel Jesus sont eux indisponibles. Kevin de Bruyne, Leroy Sané ou Riyad Mahrez débutent, de même que Samir Nasri à West Ham.

Le 11 de Man City: Ederson - Danilo, Kompany (cap.), Otamendi, Zinchenko - De Bruyne, Gundogan, B. Silva - Mahrez, Aguero, Sané.