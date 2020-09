Man City : Aguero pas de retour avant novembre ?

Manchester City risque de devoir composer sans son meilleur buteur pendant les deux premiers mois de la saison. Sergio Aguero n’est pas encore remis de sa blessure au ménisque du genou, celle qu’il a contractée en juin dernier et qui l’a privé des derniers matches de l’exercice précédent. Bien qu’il s’entraine actuellement tout seul du côté de l’Etihad Campus, l’international argentin est encore très loin d’un retour sur les terrains.

« Aguero a besoin de temps pour retrouver la forme »

C’est Pep Guardiola, le coach de l’équipe, qui a apporté la mauvaise nouvelle. En conférence de presse vendredi, il a déclaré ce qui suit à propos de son buteur attitré : « Nous savions que la blessure était difficile. Il travaille et peut-être un ou deux mois, il sera prêt. Il doit revenir sur le terrain et retrouver sa condition physique. Sergio était absent depuis longtemps et ce n'est pas un gars qui retrouve rapidement sa condition physique, alors je pense que dans un mois ou deux, il sera prêt. »



Lors de la campagne écoulée, « El Kun » n’a joué que 32 rencontres, toutes compétitions confondues. C'est son plus faible total depuis qu’il a rejoint les Sky Blues en 2011. Cela illustre une fragilité physique qui devient de plus en plus patente. Face à cette situation, City pourrait avoir l’idée de s’offrir un nouvel attaquant, surtout qu’Aguero n’a plus qu’un an de contrat avec les vice-champions d’Angleterre. C’est ce qu’a notamment conseillé Micah Richards, l’ex-capitaine de l’équipe, à la direction du club.