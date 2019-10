Man City: Agüero sur le banc contre Villa

Fidèle à son turnover, Pep Guardiola a laissé Sergio Agüero sur le banc pour la rencontre entre Manchester City et Aston Villa, ce samedi après-midi (13h30), dans le cadre de la 10e journée de Premier League.

C'est Gabriel Jesus qui occupera la pointe de l'attaque des Skyblues, entouré par Raheem Sterling et Bernardo Silva. Avec la blessure d'Oleksandr Zinchenko, Benjamin Mendy enchaîne une troisième titularisation consécutive toutes compétitions confondues.

Man City: Ederson - Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy, - Gundogan - Bernardo Silva, David Silva, De Bruyne, Sterling - Jesus.

XI | Ederson, Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus



Subs | Bravo, Walker, Aguero, Angelino, Mahrez, Otamendi, Foden



