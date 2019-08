Man City: Agüero retrouve le onze contre Tottenham

Remplaçant la semaine passée, lors du carton de Manchester City sur le terrain de West Ham (0-5), Sergio Agüero est cette fois-ci titulaire samedi, à l'occasion du choc contre Tottenham (18h30, 2e j. de Premier League). C'est Gabriel Jesus qui fait les frais de choix et le Brésilien file sur le banc. Pep Guardiola effectue en fait plusieurs changements puisque Bernardo Silva, Ilkay Gündogan et Nicolas Otamenti retrouvent également le onze des Citizens, au détriment de Riyad Mahrez, David Silva et John Stones.

Du côté de Tottenham, c'est Christian Eriksen qui retrouve un rang de titulaire, lui qui était "seulement" entré en jeu contre Aston Villa (3-1) la semaine passée. Le technicien argentin décide en fait de renforcer son milieu dans le Nord de l'Angleterre et c'est l'ancien Parisien Lucas qui file sur le banc. Harry Kane et Erik Lamela sont bien là, tout comme les Français Tanguy Ndombélé et Moussa Sissoko.