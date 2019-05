Man City: Agüero et De Bruyne sur le banc pour la finale

Pep Guardiola a décidé de se passer des services de Kevin De Bruyne et Sergio Agüero au coup d’envoi de la finale de la FA Cup contre Watford, ce samedi (18h) à Wembley. Gabriel Jesus est lancé en pointe, soutenu par Raheem Sterling et Riyad Mahrez. Leroy Sané reste, lui, sur le banc.

Aymeric Laporte débute, alors que Benjamin Mendy n'est pas opérationnel.

Du côté des Hornets, Etienne Capoue et Abdoulaye Doucouré sont bien titulaires.

Your City line-up for the #FACupFinal!



XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, Bernardo, Sterling, Jesus



Subs | Muric, Danilo, Stones, Aguero, De Bruyne, Sané, Otamendi



@haysworldwide #mancity pic.twitter.com/X6eSjOpnsC