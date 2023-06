Mahrez laisse planer le doute sur son avenir et souhaite la bienvenue à Aouar

Riyad Mahrez et l’Algérie veulent finir la saison en beauté. Déjà qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, les Fennecs ont l’intention de poursuivre leur sans-faute face à l’Ouganda puis en amical face à la Tunisie. De son côté, l’ailier pourra en profiter pour faire le plein de temps de jeu, lui qui a souvent dû se contenter du banc de touche avec Manchester City cette saison. Alors forcément, malgré le triplé historique réalisé par le club anglais, la question d’un départ se pose. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’ancien du HAC a botté en touche : « il me reste deux ans à Manchester. Pour l’instant il n’y a rien. Je me concentre sur ces deux matchs et ensuite j’irais en vacances » comme il l’a expliqué dans des propos rapportés par La Vague Verte.

Mahrez ravi de l’arrivée d’Aouar

Ce rassemblement sera aussi l’occasion pour Houssem Aouar de faire ses premiers pas avec la sélection algérienne. Malgré une cape avec l’Equipe de France, le nouveau joueur de l’AS Roma a décidé de se tourner vers le pays d’origine de ses parents et a été convoqué par Djamel Belmadi. Riyad Mahrez s’est réjoui de ce choix : « c’est un bon joueur. Il a joué beaucoup de matchs en L1 et en Europe. Il va nous apporter un plus. Nous sommes contents quand un nouveau joueur nous rejoint pour nous apporter. On est déjà qualifiés pour la CAN. C’est un match où le coach pourra tester des choses. C’est un bon match pour les nouveaux. Ça va leur faire du bien comme ils ne connaissent pas l’Afrique. »