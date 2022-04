Lukaku s’est trompé avec Chelsea

Romelu Lukaku vit une saison mitigée avec Chelsea. Et Radja Nainngolan a son avis sur la question. « Il dit que l’équipe était construite en fonction de lui, mais que le système ne fonctionnait pas. Donc, le coach a opté pour d’autres joueurs, plus petits de taille, qui courent beaucoup. Et les résultats ont suivi », analyse le milieu de terrain d’Anvers, interrogé par la Dernière Heure. Ex-coéquipier de Lukaku à l’Inter, Nainngolan ne s’est pas gêné non plus pour parler franchement à son compatriote belge (ils sont nés tous les deux à Anvers). « Je lui ai dit qu’il a fait le mauvais choix en quittant l’Inter. Il y était le roi. Il était peut-être le meilleur attaquant au monde. Mais il n’a pas pu dire non au club de son cœur. »

"C’est la troisième fois que ça ne marche pas"

« C’est la troisième fois qu’il va à Chelsea, c’est la troisième fois que ça ne marche pas », juge Radja Nainngolan. Romelu Lukaku, 28 ans, est arrivé la première fois chez les Blues en août 2011, en provenance d’Anderlecht. Prêté à West Bromwich, puis à Everton, il est transféré chez les Toffees à l’été 2014. Sa carrière mouvementée amène ensuite le meilleur buteur des Diables Rouges à Manchester United (2017), à l’Inter (2019) avant un retour à Chelsea l'été dernier où il a perdu un statut de titulaire en cours de saison.