Lukaku est prêt à tout casser

Après son court premier passage à Stamford Bridge, Lukaku a rejoint Everton, Manchester United et l'Inter. Désormais de retour chez les Bleus cet été, le buteur belge se croit prêt à mener l'équipe vers les sommets. "Je me sens juste plus complet [comparativement à il y a 10 ans]", a déclaré Lukaku sur le site officiel de Chelsea. "J'ai essayé de maîtriser toutes les facettes dont un attaquant a besoin et je veux juste continuer à améliorer les petits détails tout le temps et continuer à améliorer mes forces également."

"Un leader"

"Je veux juste essayer d'aider l'équipe à gagner et être disponible pour le manager ainsi que pour mes coéquipiers. Je veux m'assurer qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils peuvent s'appuyer sur moi quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons." Lukaku s'est ensuite qualifié de "leader" et a expliqué les raisons pour lesquelles il se sent comme un meneur d'hommes. "Je suis un leader, je veille à ce que tout le monde se sente à l'aise et en confiance", a ajouté le joueur. "C'est comme ça que je dirige. Quand j'étais à l'Inter et quand j'ai été capitaine de l'équipe nationale, je m'assurais que tout le monde était confiant".