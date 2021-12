LOSC : Botman cible de Newcastle ?

Le récent rachat de Newcastle United l'a vu lié à un certain nombre de joueurs avant l'ouverture du marché des transferts de janvier, avec de grands noms comme le Barcelonais Philippe Coutinho qui ont été présentés comme cibles possibles. Mais le dernier nom en date qui intéresse les Magpies est celui du défenseur central de Lille, Sven Botman. The Athletic rapporte que l'international néerlandais des moins de 21 ans est l'une des principales cibles de transfert du club du Tyneside, le joueur étant considéré comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d'Europe.

Une fortune pour Botman

Botman ne joue pas depuis très longtemps avec l'équipe nordiste, puisqu'il n'a rejoint le club qu'en 2020 dans un transfert de huit millions d'euros en provenance de l'Ajax. Il a ensuite joué un rôle important dans la conquête du titre par l'équipe lilloise, qui a devancé le Paris Saint-Germain. Lille est naturellement réticent à l'idée de voir Botman partir, et le joueur est sous contrat avec le club jusqu'en 2025, ce qui signifie que Newcastle devra probablement dépenser et répondre à certaines exigences financières. The Athletic a laissé entendre qu'une offre de l'ordre de 40 millions de livres pourrait suffire pour faire venir Botman dans le nord-est de l'Angleterre.