Ljungberg intégré au staff d’Arteta à Arsenal ?

Ce samedi, du côté d’Everton, Freddie Ljungberg a coaché Arsenal pour la sixième et dernière fois. Le Suédois est maintenant contraint de céder sa place à Mikel Arteta, intronisé vendredi comme nouveau manager de l’équipe londonienne. Le jeune technicien est donc contraint de retourner dans l’ombre. Mais, cela ne le dérange pas. Et il est même disposé à retrouver son poste d’adjoint, celui qu’il occupait sous les ordres d’Unai Emery entre juillet et novembre dernier.

Arteta décidera du sort de Ljungberg

Le match face aux Toffees à peine terminé (0-0), Ljungberg a été questionné à propos de son avenir par BT Sport. Il a alors clairement fait part de son envie de rester au club, s’en remettant à la décision du nouveau boss des lieux. « Le club m’a fait savoir qu’ils veulent que je reste. Mais, je vais avoir une réunion avec Mikel demain et j’espère qu’elle sera positive », a-t-il confié avec enthousiasme. Pour rappel, avant d’être assistant d’Emery, Ljungberg s’était occupé des moins de 23 ans et des moins de 15 ans d’Arsenal. À l’exception d’un court passage à Wolfsburg en 2017, il n’a donc connu que ce club en tant qu’entraineur.