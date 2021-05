Liverpool : Youri Tielemans dans le viseur pour remplacer Wijnaldum

Liverpool 'put Youri Tielemans on list of potential Gini Wijnaldum replacements' this summer https://t.co/xIVFleL5ia

Jürgen Klopp va devoir vite trouver un remplaçant à son soldat de toujours à Liverpool, car succéder au milieu de terrain Georginio Wijnaldum n'est pas chose facile. En effet, le milieu néerlandais a su s'imposer au fil des années dans le système de Klopp, arrivé de Newcastle à l'été 2016 pour 27 M€, le Batave aura joué tous les matchs de la saison possible en championnat et la très grande majeure partie du temps en tant que titulaire indiscutable. Le natif de Rotterdam aura été un des acteurs majeurs dans la conquête du titre de Premier League, ainsi que de la Ligue des Champions avec Liverpool marquant notamment le doublé, qui qualifie les Reds face à Barcelone lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions 2019., il pourrait donc rejoindre son ancien entraîneur de la sélection hollandaise, le technicien Ronald Koeman, en poste actuellement du côté de la Catalogne.En effet, le joueur de Leicester plaît fortement à Jürgen Klopp et le club ne devrait pas tarder à faire une offre aux dirigeants des Foxes.Le club de la Mersey va désormais devoir trouver un accord avec le joueur avant de s'entretenir avec les dirigeants s'ils désirent récupérer le précieux espoir belge.