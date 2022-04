Arsène Wenger a loué les efforts du département de scouting des Reds, dirigé par le directeur sportif Michael Edwards. "Je donnerais 10 sur 10 aux recruteurs. Il n'y a eu aucun problème, de (Mohamed) Salah et (Sadio) Mané à (Virgil) van Dijk. Maintenant (Luis) Diaz, qui semble spécial. Incroyable ce qu'ils ont fait, a-t-il déclaré à beIN SPORTS. Le seul gars qui ne s'est pas intégré aussi bien que nous l'attendions dès le début, c'est Thiago, un peu (Naby) Keita. Vous voyez qu'il y a un énorme potentiel là-bas, mais il leur a fallu un certain temps pour s'adapter au rythme de la Premier League."

Wenger félicite les scouts de Liverpool

"Mais ce sont quand même de grands joueurs et ils ont fait extrêmement bien. Liverpool sur ce plan, ils ont fait un travail fantastique. Je dois parfois féliciter des gens qui étaient derrière moi. Nous savons tout cela parce que nous sommes depuis longtemps dans le jeu, mais quand vous avez une bonne équipe, la plupart du temps, c'est par la qualité du travail qui est fait en coulisses et la qualité des joueurs qui ont été achetés liée à la qualité de l'équipe de scouts."