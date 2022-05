Liverpool veut garder Gomez

Le Liverpool Echo affirme que Liverpool cherchera à lier Gomez à un nouveau contrat cet été, malgré les spéculations actuelles sur son avenir chez les Reds. Le joueur de 24 ans, qui sera en fin de contrat en 2024, a vu son temps de jeu limité à Anfield cette saison après son retour d'une grave blessure au genou en pré-saison. Il n'a fait que sept apparitions en Premier League et 10 titularisations toutes compétitions confondues, et s'est retrouvé derrière Joel Matip et Ibrahima Konate dans la hiérarchie pour devenir le partenaire défensif de Virgil van Dijk.

Gomez vers la prolongation

Malgré son manque de temps de jeu cette saison, Gomez fait toujours partie des plans de Liverpool. Des sources à Anfield ont révélé que le club a chargé Julian Ward de chercher à lier le défenseur à un nouveau bail cet été. Cependant, les dirigeants des Reds savent qu'une telle perspective pourrait être plus facile à dire qu'à faire selon la façon dont le défenseur voit sa propre situation.