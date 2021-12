Liverpool a été stimulé par le retour de Virgil van Dijk, Thiago Alcântara, Fabinho et Curtis Jones, qui ont tous repris l'entraînement normalement lundi après avoir passé plusieurs jours en auto-isolement. Les quatre joueurs ont été contrôlés positifs au Covid-19 au début du mois et n'ont pas participé à deux matchs : la victoire 3-1 contre Newcastle et le match nul 2-2 contre les Spurs.



La nouvelle a été un énorme soulagement pour le manager des Reds, Jürgen Klopp. "Oui, les garçons qui ont dû s'isoler, ou qui ont eu le Covid, sont de retour. Cela signifie Fab, Virgil, Curtis et Thiago", a déclaré l'Allemand aux journalistes avant le déplacement de mardi en Premier League à Leicester City. "Thiago est le dernier en date, il est revenu et s'est entraîné hier pour la première fois avec l'équipe. Nous avons un jeune joueur qui s'isole maintenant et deux membres du personnel. Donc c'est vraiment délicat, chaque matin quand vous arrivez, c'est un peu comme une loterie. Vous espérez que tout va bien et puis un cas, et euh, ok... C'est la situation, mais à part ça, tout va bien." De nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés au sein de l'équipe, mais aucun détail supplémentaire n'a encore été communiqué.