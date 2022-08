Liverpool : Van Dijk met en garde Nunez

Le joueur uruguayen de 23 ans, arrivé en juin dernier à Liverpool en provenance de Benfica, a été exclu après avoir donné un coup de tête à Joachim Andersen. Il est suspendu pour trois matches. Le Colombien de Crystal Palace Luis Diaz a égalisé après l'ouverture du score par Wilfried Zaha et alors que les joueurs de Jürgen Klopp jouaient à dix. "Nous le soutenons et il sait que cela ne doit pas se reproduire et on espère qu'il en tiendra compte", a déclaré Van Dijk. "Il faut absolument qu'il se contrôle. Il doit savoir que ces choses arrivent, spécialement en Premier League".

"Cela sera un apprentissage et on espère que cela n'arrivera plus", a ajouté l'arrière néerlandais. Après deux journées, Liverpool ne compte que deux points et figure en 12e position du championnat à 4 points du leader Manchester City. Klopp manque déjà d'attaquants --Diogo Jota et Roberto Firmino étaient absents contre Crystal Palace-- et Nunez ne pourra donc être aligné lors des rencontres à venir contre Manchester United, Bournemouth et Newcastle.