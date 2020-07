Liverpool : Van Dijk déterminé à conserver le titre en Premier League

Les fidèles d'Anfield ont attendu 30 ans avant de connaître de nouveau la gloire sur le plan national avec le titre de champion d'Angleterre obtenu par les Reds. Après avoir dominé le football anglais dans le passé, la formation du Merseyside s'est retrouvée renversée de son perchoir par des rivaux tels que Manchester United, Arsenal, Chelsea et Manchester City. Van Dijk a estimé qu'il y avait une grande motivation dans les rangs des Reds afin de continuer à gagner.

Liverpool veut s'améliorer pour continuer à gagner

Il a déclaré à BT Sport: "Je pense que le point culminant personnel est de gagner la Premier League! C’est un grand rêve que j’ai réalisé et je pense que pour nous tous, pour ce beau club, c’est exceptionnel et cela devrait nous inciter à essayer encore plus de conserver le titre. Ce sera très difficile, les équipes vont s'améliorer, elles voudront nous battre encore plus - mais oui, nous allons nous concentrer sur chaque match à la fois, c'est ce que nous avons déjà fait cette saison, et j'espère que nous pourrons être aussi cohérents que cette saison. Ce sera un nouveau défi, mais nous devrions tous l’attendre avec impatience", a-t-il indiqué.

C’est aussi la clé de la saison prochaine. Nous voulons améliorer notre façon de jouer et être aussi cohérents que nous l'avons été cette année. Cela va être difficile car la cohérence est la chose la plus difficile dans le football, mais ce sera un beau défi", a expliqué le joueur.









Liverpool a connu la gloire en Premier League, en Ligue des champions (la saison dernière) et lors de la Coupe du monde des clubs au cours des 13 derniers mois, sous la direction de Jürgen Klopp; de fait, Van Dijk ne veut pas s'arrêter en si bon chemin :