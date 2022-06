Le jeune Calvin Ramsay, âgé de 18 ans, qui n'a pas encore joué en équipe nationale écossaise, a été recruté pour un montant de 4,2 millions de livres (5,15 millions de dollars) par Liverpool. Il n'a fait ses débuts en équipe senior d'Aberdeen qu'en mars de l'année dernière et a joué 39 matchs pour l'équipe en première division écossaise, réalisant neuf passes décisives et marquant un but.

Liverpool investit sur le futur

Joe Gomez a été le remplaçant de Trent Alexander-Arnold ces deux dernières années, bien qu'il soit naturellement un défenseur central. Gomez a été associé à un départ d'Anfield. "C'était un rêve devenu réalité de jouer pour Aberdeen, et maintenant d'être dans l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand club du monde, c'est une réussite énorme et je suis impatient d'essayer de montrer aux fans ce que j'ai", a déclaré Ramsay.



"J'espère pouvoir arriver en pré-saison, montrer à tout le monde au club, au staff, aux joueurs ce que j'ai et nous verrons ce qui se passera ensuite." Ramsay est la troisième signature de Liverpool de l'intersaison après l'arrivée de l'attaquant uruguayen Darwin Nunez et de l'attaquant de 19 ans Fabio Carvalho. "Il y a évidemment un parcours ici - c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, aussi", a déclaré Ramsay. "Ce n'est pas seulement un club massif, ils donnent aux jeunes joueurs des chances dans l'équipe première".