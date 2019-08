Liverpool, une première presque parfaite

Si la saison se résumait à des matches comme celui de vendredi face à Norwich, ce ne serait pas très grave de perdre Alisson sur blessure, puisqu'il ne sert quasiment à rien. Liverpool, comme s'il n'y avait pas eu de vacances, a repris pied au plancher (4-1). Avec exactement la même intensité, le même jeu incessant sur un demi-terrain qui a amené les Reds au titre de champion d'Europe et à une magnifique deuxième place en Premier League lors de l'exercice précédent. Sur les seules 45 premières minutes, certes, mais cela a largement suffi.

Dès la septième minute, le pauvre Grant Henley a lancé les hostilités bien malgré lui, d'un but contre son camp sacrément gag (1-0). Les visiteurs ont eu les situations pour égaliser, par Stiepermann (10e, 26e), mais Mohamed Salah (18e) puis Virgil van Dijk (28e) ont facilement fait gonfler le score avant la demi-heure de jeu. Roberto Firmino a ensuite manqué le quatrième (31e), avant ce couac, donc, quand Alisson s'est écroulé sur un dégagement en sortie de but (38e). Comprenant la blessure immédiate, le Brésilien s'est mis au sol et a demandé le changement dans la foulée.

Avant la pause, Divock Origi n'a pas manqué la cible pour le 4-0 (42e), profitant à plein de sa titularisation à la place de Sadio Mané, seulement entré pour le dernier quart d'heure après une CAN encore assez fraîche (finaliste il y a trois semaines). Après le repos, Jordan Henderson puis Firmino, dont ce n'était pas le soir, ont encore eu des occasions (48e), ainsi que Salah (54e) ou Alexander-Arnold (85e). Norwich n'a pas lâché et a sauvé l'honneur par Pukki (64e), peu après un tir sur la barre de Leitner (62e). Les joueurs de la Mersey l'emportent donc 4-1 et préviennent déjà toute l'Angleterre, et l'Europe avec. Mais dès mercredi contre Chelsea, pour la Supercoupe d'Europe, ou dans deux semaines face à Arsenal, l'absence d'Alisson pourrait se faire un peu plus sentir.