Liverpool: Une nouvelle preuve de la malédiction ?

Liverpool a beau avoir terminé la saison avec le troisième plus gros total de points de l’histoire de la Premier League, les Reds n’en ont pas moins encore vu s’échapper le titre de champion qui les fuit depuis 1990.

Les hommes de Jürgen Klopp ont pourtant terminé la saison avec 97 points et une seule et unique défaite en 38 matches, mais c’est bien Manchester City qui a été de nouveau sacré.

Liverpool a pourtant longtemps fait la course en tête et trônait notamment à la première place à Noël. Or depuis 2008, seules trois équipes n’ont pas remporté le titre après avoir viré en tête à Noël: Liverpool lors de la saison 2008-09, Liverpool lors de la saison 2013-14 et Liverpool lors de la saison 2018-19...