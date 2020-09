Liverpool : Une nouvelle arrivée

Peu après l'arrivée de Thiago Alcantara en provenance du Bayern Munich, une autre recrue d'envergure débarque à Liverpool. Le champion d’Angleterre s'est en effet offert l’attaquant portugais de Wolverhampton, Diogo Jota.La durée de l’engagement est de cinq ans. Jota portera le maillot numéro 20 chez les Scousers.« C'est juste un moment vraiment excitant pour moi et ma famille. Tout mon parcours depuis que je suis enfant et maintenant,J’ai hâte de commencer. C'est l'une des meilleures équipes du monde - la meilleure du moment car ce sont les champions du monde. Quand vous regardez la Premier League, vous voyez toujours Liverpool comme l’une des plus grandes équipes du pays, il est donc impossible de dire non. J'espère que je pourrai devenir une bonne option pour Liverpool à l'avenir », s'est félicité le joueur sur le site officiel de sa nouvelle formation. Jota est le troisième renfort des Reds depuis le début du mercato estival après Thiago Alcantara et Konstantinos Tsmikias.