Liverpool s'offre officiellement Fabio Carvalho. L'attaquant de 19 ans sera ainsi officiellement transféré chez les Reds le 1er juillet. Carvalho a joué un rôle clé dans la promotion de Fulham en Premier League cette saison, marquant 10 buts et enregistrant huit passes décisives en 36 apparitions alors que son équipe remportait le titre de Championship.

Un jeune buteur chez les Reds

Il a fait quatre apparitions en Premier League pour Fulham lors de la saison 2020/21, et son premier but en première division anglaise a été inscrit contre Southampton en mai 2021. Carvalho a fait ses débuts avec l'équipe du Portugal des moins de 21 ans en mars 2022, après avoir représenté l'Angleterre dans les catégories de jeunes. Il a gravi les échelons de l'académie de Fulham et a disputé 44 matches avec le club de l'ouest de Londres.