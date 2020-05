Liverpool : Un fan thaïlandais a déjà fêté le titre !

Un véhicule décoré pour l'occasion

Si la saison de Premier League n’a toujours pas repris, Liverpool devrait selon toute vraisemblance être sacré champion d’Angleterre 2019-2020. En effet, il ne reste plus qu’à obtenir six points en 10 matchs aux Reds pour qu'ils soient sacrés champions pour la 30ème fois de leur histoire. En attendant, des fans du club commencent déjà à célébrer le futur titre. Kongkiat Inthraseesangwon, un homme d’affaires thaïlandais fan du club anglais, a paradé ce week-end dans le nord de la Thaïlande avec un bus impérial à l’effigie du club anglais.Pour l'occasion, Inthraseesangwon a acheté un camion afin de défiler à toit ouvert dans la ville de Phayao, dans le nord de la Thaïlande. Ce dernier a peint le véhicule dans la couleur rouge du club entraîné par Jürgen Klopp, accompagné de la célèbre devise « You’ll Never Walk Alone ». Le fan inconditionnel de Liverpool a déclaré qu’il avait dépensé plus de 10 millions de bath (environ 280 000 €) pour la fête du week-end dernier. « Je pense que l’argent a été bien dépensé parce que si nous gagnons, ce sera la première fois en plus de 30 ans que nous remporterons le championnat. Je pense que les fans méritent d’avoir leur célébration. ». Pour la petite anecdote, le camion de la parade ne sera pas détruit. L'engin motorisé va être réutilisé dans l’entreprise de Kongkiat Inthraseesangwon afin d'éviter toute forme de gaspillage.