Liverpool tenu en échec à Leeds / Premier League (J32)

Alors que la Super Ligue Européenne phagocyte l'actualité du football, Liverpool rendait visite à Leeds pour le compte de la 32e journée de la bonne vieille Premier League. Les Reds voulaient gagner pour se rapprocher d'une compétition... à laquelle ils n'ont pas besoin de se qualifier, puisqu'il s'agit de la Ligue des Champions. Et on peut dire que Leeds a accueilli le club de Jurgen Klopp avec un soin particulier, avec notamment des t-shirts d'échauffement des joueurs avec les inscriptions "Mérite-le", ou encore "Le foot est pour les fans". Sur Twitter, le compte officiel des Peacocks chambrait les illustres visiteurs en refusant de nommer le club "Liverpool", mais plutôt "Merseyside Reds".



👏 We're underway against the Merseyside Reds at Elland Road!

— Leeds United (@LUFC) April 19, 2021





Mais il y avait tout de même un match à jouer, même si on l'aurait presque oublié. Les joueurs de Liverpool avaient bien gardé ce détail à l'esprit et ouvraient le score à la demi-heure de jeu d'un beau plat du pied de Mané, qui trompait Meslier consécutivement à un bon travail d'Alexander-Arnold. Liverpool menait 1-0 au repos malgré la grosse bourde de Fabinho, qui avait permis à Bamford de se présenter devant Alisson, le portier des Reds remportant son duel (24e). Dès l'entame du second acte, une grosse frappe de Fabinho était repoussée par un Meslier inspiré. Mais la dynamique allait changer dans ce second acte avec des visiteurs sérieusement bousculés par des Whites volontaires. À un quart d'heure de la fin, un Bamford très bien trouvé dans la surface des Reds réussissait un contrôle du gauche agrémenté d'une demi-volée qui heurtait la transversale. Ce n'était que partie remise avant que Leeds n'égalise. En fin de rencontre, les hommes de Bielsa profitaient d'un corner d'Harrison pour revenir à niveau par Diego Llorente. 1-1, le score final d'une soirée mouvementée.