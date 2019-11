Liverpool s'impose à Crystal Palace avec du caractère et un nouveau but de Mané (1-2)

Liverpool était méconnaissable en début de match face aux Eagles ce samedi pour le compte de la 13e journée de Premier League. Les Reds, leaders de Premier League, avaient énormément de mal à inquiéter la défense d'une équipe de Crystal Palace qui jouait crânement sa chance. D'ailleurs, les Eagles ont cru ouvrir le score quand Tomkins, de la tête, trompait Alisson Becker de prè, mais le but a été refusé pour une faute d'Ayew sur l'action précédente. En face, les Reds piétinaient, ne cadrant aucune de leurs 4 frappes tentées lors du premier acte.



Il faut croire que le discours de Jurgen Klopp à la pause a été inspirant pour les Reds, puisque ces derniers ouvraient le score peu après le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Sadio Mané, qui a néanmoins bénéficié de beaucoup de chance. Suite à une action initiée par un rush de Robertson, l'international sénégalais contrôle et tire du gauche depuis l'intérieur de la surface. Guaita, le portier des Eagles, a touché le ballon qui heurtait son montant et finissait par entrer dans la cage. Mais Liverpool restait trop fragile et pusillanime en défense. Et à dix minutes du terme, Wilfried Zaha en profitait pour sonner la révolte avec son premier but de la saison. Le buteur des locaux initiait l'action dans son camp pour combiner avec Benteke qui le servait au cœur de la surface des Reds. Un petit contrôle orienté et une frappe croisée permettait à Zaha d'égaliser. Ce fut néanmoins une joie de courte durée pour les Eagles, puisque sur un corner, à la 84e minute, Van Dijk reprenait d'un plat du pied aérien repoussé par Guaita, mais Firmino rôdait pour inscrire son 4e but à l'extérieur et redonner l'avantage aux Reds. Des Reds qui semblent bien armés cette saison pour la conquête du titre, ayant fait preuve, comme souvent, de caractère.