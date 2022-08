« Liverpool s’est déjà remis du départ de Mané »

Liverpool a fait forte impression samedi en dominant logiquement Manchester City en finale du Community Shield (3-1). Appelé à analyser la performance de la bande à Klopp, Roy Keane, l’ancienne légende de Manchester United devenu consultant, a indiqué que cette équipe a déjà digéré le départ de Sadio Mané.

« C’est qui Sadio Mané ? »

Pour l’Irlandais, l’équipe vice-championne d’Europe a su pallier cette défection avec le recrutement de Darwin Nunez et le changement ne s’en ressent guère dans son jeu. Ou alors positivement. "C’est qui Mané ? C'est la loi du jeu, les gens passent à autre chose, vous avez des attaquants qui arrivent, un jeune attaquant, affamé, vous l'avez vu là. C’est la loi du jeu", a-t-il tonné sur Sky Sports.

Keane est séduit par ce que propose LFC, mais aussi par Manchester City, malgré la défaite des Sky Blues. Le champion du monde 99 s’attend à un nouveau mano à mano entre ces deux géants durant l’exercice à venir de la Premier League : « Quand vous voyez ces équipes, la faim et le désir des deux équipes est fantastique. C'est une bonne journée pour Liverpool. Un nouvel attaquant, de bonnes habitudes à prendre pour gagner, les autres équipes sont peut-être en train de regarder ça en se disant : est-ce que ces équipes vont se calmer ? Avec Pep [Guardiola] et [Jurgen] Klopp aux commandes, la faim et le désir des deux équipes resteront intactes. Klopp a un grand sourire, il semble s’être bien ressourcé, il a un nouveau contrat. Je dis bonne chance pour arrêter ces équipes."