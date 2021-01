Liverpool se révolte et dompte Tottenham / Premier League (J20)

Liverpool tient son match déclic. Et quitte à ne pas faire les choses à moitié, il permet au champion en titre de repousser un concurrent direct à une distance respectable. Méconnaissables depuis des semaines, ces Reds, qui ne gagnaient plus parce qu'ils ne marquaient plus, ont retrouvé leurs vertus dans un duel de très haut niveau contre le Tottenham de Mourinho, dans l'enceinte des Spurs. Un succès salvateur pour la bande à Klopp, qui enclenche une dynamique positive pour se replacer avant la dernière ligne droite.

Le rapport de force s'est déroulé dans la configuration attendue : fidèle à sa réputation de "formation hérisson", Tottenham a laissé le ballon à son adversaire pour tenter d'exploiter l'espace dans le dos de la défense. Du classique donc, pour ces Spurs toujours portés par la connivence extraordinaire du duo Kane-Son. Les deux hommes ont frappé d'entrée lorsque l'Anglais a distillé une merveille d'ouverture pour le Sud-Coréen, dont le but a été annulé après assistance vidéo pour une position de hors-jeu (3e). En face, Liverpool a mis un peu de temps à entrer dans son match. Mais la domination des visiteurs s'est progressivement accentuée, sous l'impulsion d'un Bobby Firmino très inspiré.

Liverpool retrouve des couleurs

C'est le classieux Brésilien qui a allumé la première mèche d'un tir soudain repoussé par Lloris, histoire de doucher l'enthousiasme des Spurs (21e). C'est lui, surtout, qui a trouvé l'ouverture juste avant la pause, servi par Sadio Mané au terme d'un mouvement collectif de haut vol (0-1, 45e+4). Passeur, le Sénégalais s'était distingué juste avant mais Lloris avait sorti le grand jeu (42e). Bref, Liverpool gérait son affaire à la fin de ce premier acte. D'autant que l'entame du second a été idéale, Alexander-Arnold creusant l'écart d'une merveille de frappe rasante (0-2, 47e). Piqués dans leur orgueil, les hommes de Mourinho ont répondu directement par Pierre-Emile Höjbjerg, dont le tir puissant n'a laissé aucune chance à Alisson (1-2, 49e). Mais Liverpool avait bien sorti son costume des grands soirs.

Avides d'espaces et de sensations, Salah et Mané, qui n'avaient pas marqué, ont pris la lumière à mesure que les lignes se sont étirées. L’Égyptien a trouvé le chemin des filets mais son but a été refusé par la VAR (56e), au contraire du Sénégalais, qui a scellé le succès des siens d'un tir catapulté à bout portant (1-3, 65e). Un avantage confortable géré jusqu'au coup de sifflet final. Liverpool remonte au pied du podium. Tottenham reste sixième.