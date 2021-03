Liverpool se relance à Wolverhampton

Rui Patricio KO, une évacuation sur civière après un arrêt de 10 minutes



Cela n'a pas été le match le plus éclatant de Liverpool mais, dans une saison marquée par les déceptions en championnat, Jürgen Klopp s'en satisfera sans doute. Ce lundi soir, ses Reds se sont relancés dans la lutte européenne, après deux défaites consécutives sur le plan national. Il a fallu un but de Diogo Jota juste avant la mi-temps pour délivrer les champions d'Angleterre en titre contre son ancien club, Wolverhampton. Trouvé par Sadio Mané à l'entrée de la surface, l'attaquant des Reds, d'un tir peu puissant, a surpris la vigilance de Rui Patricio (45+2).Ce but a été marqué dans un contexte global compliqué pour les Reds, très imprécis sur le plan technique dans la rencontre. Mohamed Salah, notamment, se sera peu mis en scène durant un long moment. Toutefois, il a su être décisif sur l'action du but de Jota et a vu son tir détourné par Patricio (79ème), avant de voir un but annulé pour une position de hors-jeu. Consécutivement à cette action, et un choc avec son capitaine - Coady - le gardien a été évacué sur civière après une longue interruption de la rencontre d'environ 10 minutes. L’inquiétude dans les regards de Nuno Espírito Santo, le coach des Wolves, et Coady, pourraient laisser craindre le pire quant à la santé du gardien.l'a remplacé afin de disputer la fin du match. 7 minutes de temps additionnel ont été ajoutées.Finalement, la rencontre a été gagnée par Liverpool qui, à la sixième place de Premier League, est situé à deux points de West Ham, cinquième, et à cinq de Chelsea, quatrième. Wolverhampton, treizième, doit être très préoccupé par la santé de Rui Patricio et devrait donner des nouvelles de sa santé dans les prochaines heures.