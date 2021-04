Liverpool se rassure avant le Real Madrid / Premier League (J30)

Une configuration qui revient un peu partout en Europe ce weekend. Des quarts de finaliste de la Ligue des Champions qui avant leurs matches aller, avaient de gros rendez-vous sur la scène locale. C'est le cas du PSG et du Bayern Munich, pour des fortunes diverses. Mais c'est aussi celui de Liverpool. Les Reds défiaient une équipe d'Arsenal qui a passé la majeure partie du premier acte arc-boutée devant son camp, ce samedi. Les hommes de Klopp se sont d'ailleurs offert la plus grosse opportunité de la première période. Suite à une récupération de Salah, un centre de Milner vers le point de penalty trouvait le coup de crâne de Mané. Bernd Leno s'interposait. Mais le tableau de marque allait rester inviolé au repos.

All square at the break...#ARSLIV 🔴 0-0 🔵 (HT) — Arsenal (@Arsenal) April 3, 2021

Cet atelier d'attaque-défense peu roboratif pour le spectateur neutre n'allait pas durer, cependant. La seconde période allait offrir davantage de spectacle. Arsenal réagissait d'ailleurs à l'heure de jeu. Cédric Soares s'essayait à une frappe lourde du droit sur laquelle Alisson se couchait bien. Quelques instants plus tard, les Reds allaient ouvrir le score par Diogo Jota. Très en forme en sélection lors de la récente trêve internationale, l'attaquant des visiteurs reprenait victorieusement de la tête un centre de Trent Alexander-Arnold depuis le couloir droit pour le 1-0 (64e), trois minutes après son entrée en jeu. Quatre minutes plus tard, les Merseysiders s'envolaient. Mis sur orbite par Fabinho, Salah scellait le destin de la rencontre d'une frappe rasante qui passait entre les jambes de Fabinho. Le supersub Jota allait encore frapper à dix minutes du terme pour porter la marque à 3-0, ce qui était d’ailleurs le score final. Et Liverpool est prêt pour le Real.