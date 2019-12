Les Reds de Liverpool s’envolent dans les prochains jours pour le Qatar afin de participer à la Coupe du Monde des clubs. Et, ils risquent de le faire sans leur milieu néerlandais, Georginio Wijnaldum. Ce dernier a été touché ce samedi lors du match de championnat contre Watford et les nouvelles données par Jurgen Klopp le concernant ne sont pas vraiment rassurantes.



« C’est un souci musculaire. Je ne sais pas s’il pourra aller au Qatar. Avec les blessures musculaires, c’est toujours compliqué. Mais bon, toutes les équipes ont leurs soucis. On y verra plus clair demain (dimanche, NDLR) », a déclaré le technicien allemand. Les Merseysiders disputent leur premier match dans cette compétition intercontinentale mercredi prochain contre Monterrey. Les Mexicains se sont qualifiés pour les demies en dominant les Qataris d’Al-Sadd ce samedi (3-2).