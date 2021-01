Après avoir déjà fait parler de lui le mois dernier en suggérant qu’il était prêt à relever un challenge ailleurs, Mohamed Salah vient de s’exprimer de nouveau pour faire part de sa frustration par rapport à la manière dont il est géré par Jürgen Klopp. L’Égyptien apprécie de moins en moins de ne pas pouvoir terminer les matches, surtout en cette période où Liverpool peine à remporter ses rencontres.

Salah demande à jouer 95 minutes



Sur les 12 dernières sorties des Reds, Salah a été aligné comme titulaire à 11 reprises. Néanmoins, il n’y a que 6 matches qu’il a pu disputer jusqu’au bout. Et depuis l’entame de la saison, il a été remplacé à 9 reprises. Dans l’effectif de LFC, seul Roberto Firmino a été sorti plus souvent au cours des matches (12). Le Pharaon reconnait que ce n’est pas l’idéal. « Je veux jouer toutes les minutes et tous les matchs, je veux jouer 95 minutes non seulement 90, mais je respecte les décisions du manager », a-t-il confié dans un entretien à beIN SPORTS Arabe.



Tout en faisant part de ce qui le préoccupe, Salah assure qu’il est concentré sur l’objectif commun, qui est la défense du titre en Premier League : « Il est encore tôt pour s'attendre à des vainqueurs EPL cette saison, tout le monde est proche, mais j'espère que nous gagnerons à nouveau ». Les champions d’Angleterre ont perdu beaucoup de points en route dernièrement, mais ils n’ont pas été aidés par les évènements et Salah ne manque pas de le rappeler : « Les blessures nous ont fait mal cette saison, vous pouvez le voir avec Fabinho qui joue désormais comme défenseur central. Mais, nous ne pouvons pas nous arrêter ici, nous devrions continuer ». Dimanche, les Reds croisent le fer avec le leader du championnat, Manchester United. Un succès et ils reprendront la tête de la PL.