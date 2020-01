Les Reds ont remporté un succès important en Championnat ce dimanche face à leur rival de Manchester United, grâce notamment à un but en toute fin de match signé Mohamed Salah. L'international égyptien, sondé par Sky Sports au terme du match, a exhorté ses coéquipiers à ne pas se relâcher, rappelant que Liverpool est encore loin d'avoir scellé le titre de champion d'Angleterre.

Salah craint l'excès de confiance pour Liverpool

« Je pense que nous devons simplement garder notre concentration sur chaque match. Nous n'avons pas à penser que maintenant nous avons gagné la Premier League ou autre chose, non. Nous devons juste prendre match par match. Je pense que c'est la seule façon de gagner la Premier League. Nous avons eu du mal la saison dernière, nous devons donc rester calmes et nous concentrer sur chaque rencontre », a exhorté l'ancien joueur de la Roma



Le capitaine des Reds Jordan Henderson est du même avis : « Il reste beaucoup de matchs. Nous prenons match après match depuis longtemps et cela nous met dans de bonnes dispositions, il n'y donc pas besoin de changer. La Premier League est difficile, il y a des équipes difficiles, Man Utd a bien joué par moments aujourd'hui mais dans l'ensemble, je pense que nous méritions les trois points », a confié le milieu de terrain.