Liverpool: Salah de retour contre les Spurs

Liverpool reçoit Tottenham ce dimanche lors du choc de la 10e journée de Premier League. Absent lors du nul à Manchester United le week-end dernier (1-1), Mohamed Salah est de retour dans le onze des Reds.

Matip, touché à un genou, cède sa place à Lovren en défense centrale. Pour le reste c'est du classique pour Jürgen Klopp qui reconstitue son trio offensif avec Mané et Firmino à côté de l'attaquant égyptien.

Du côté des Spurs, Sissoko est titulaire au milieu, pas Ndombélé, relégué sur le banc. Eriksen est positionné en meneur de jeu derrière Kane.

How we line-up against @SpursOfficial