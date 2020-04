Liverpool : Sadio Mané ne se sent « pas encore champion »

Avec 82 points au compteur, Liverpool menait largement la danse en Premier League avant l'interruption du championnat. Si l'incertitude demeure quant à une éventuelle reprise, la question de l'attribution du titre se pose déjà, et interpelle sérieusement les supporters des Reds, dans l'attente d'un tel sacre depuis 1990. Pourtant, Sadio Mané se refuse de revendiquer quoi que ce soit. « Je ne me sens pas encore champion. J'aime mon métier, j'aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matches et remporter le trophée. C’est ce que j’aimerais », déclare l'ailier gauche à TalkSPORT. L'international sénégalais relativise ainsi l'importance du football dans ce contexte de pandémie mondiale de Covid-19.

Et pour l'ancien de Génération Foot, toutes les éventualités sont envisageables, y compris celle de voir les Reds ne pas être sacrés champions d'Angleterre cette saison. « Vu la situation, peu importe ce qu'il arrive, je comprendrais. Cela été difficile pour Liverpool, mais ça l'est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner, poursuit Sadio Mané, avant de conclure, philosophe. Si cela n'arrive pas, je l'accepterai, cela fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l'an prochain. » Des propos empreints de sagesse mais qui pourraient bien ne pas faire l'unanimité du côté d'Anfield.