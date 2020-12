Liverpool remporte le choc face à Tottenham / Premier League (J13)

Le patron, c’est Liverpool ! Alors qu’ils restaient sur plusieurs nuls consécutifs, les Reds ont regoûté à la victoire, ce mercredi en Premier League. Ils ont attendu la réception du leader, Tottenham, pour renouer avec leurs bonnes habitudes et reprendre ainsi les commandes du classement. La victoire ne s’est cependant dessinée que vers la fin. Un coup de casque victorieux de Roberto Firmino à la 90e a permis aux Merseysiders d’empocher la mise.

Le succès des locaux n’était cependant pas usurpé. Ils ont eu la maitrise du ballon durant la majeure partie du match et ce sont eux qui se sont créés le plus d’opportunités nettes aux avant-postes. Mohamed Salah a ouvert le score à la 26e d’un tir du gauche légèrement dévié. L’Egyptien a ensuite raté le doublé, avec une tentative repoussée par Hugo Lloris (57e). Entre-temps, on a aussi vu Sadio Mané (41e) tenter sa chance en position favorable. Et avant l’entame du dernier quart d’heure, le Sénégalais s’est encore mis en évidence, avec un tir passé juste au-dessus du cadre (73e).

75 - Tottenham completed only 75 passes in the first half, the fewest by a José Mourinho side in a league match since his Real Madrid side completed only 54 in the opening 45 minutes against Pep Guardiola's Barcelona in April 2012 - his Real side won 2-1. Strategy. pic.twitter.com/sS784o6GY8

— OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2020