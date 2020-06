Liverpool régale à 10 jours de la reprise

Tous les feux sont au vert pour le futur champion d'Angleterre. Alors que la reprise de la Premier League approche à grands pas, Liverpool s'est déchaîné contre une formation de deuxième division anglaise, Blackburn, ce jeudi, dans une rencontre de préparation disputée à huis clos.

Les hommes de Jürgen Klopp ont tranquillement répété leurs gammes pour empiler les buts comme des perles. Sadio Mané a été la seule star offensive à trouver le chemin des filets dans une équipe soumise à une large rotation - Jürgen Klopp a fait 7 changements à la pause. Outre le Sénégalais, Naby Keita, Takumi Minamino, Joël Matip, Ki-Jana Hoever et Leighton Clarkson ont également scoré dans cette rencontre sans histoire. Un récital prometteur à dix jours de la reprise du championnat anglais.

The Reds recorded a 6-0 win over @Rovers in a behind-closed-doors friendly at Anfield this afternoon 👇⚽️

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 11, 2020