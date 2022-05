Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n'a pas exclu la possibilité que Steven Gerrard devienne le prochain entraîneur du club. Les Reds sont pour l'instant liés à Klopp, puisque l'Allemand a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Cependant, cela n'a pas empêché les spéculations qui lient Gerrard au poste lorsque Klopp finira par se retirer.

Gerrard pour remplacer Klopp ?

Klopp a répondu aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur la question avant une réunion avec l'équipe de Gerrard à Aston Villa : "Mon successeur possible ? "Oui, bien sûr, c'est possible. Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. "Donc je pense que c'est possible, c'est tout". Steven Gerrard appréciera certainement ce jugement. Surtout de la part d'un coach qui a été l'artisan principal du retour au premier plan des Reds ces dernières années. Ces derniers se dirigent d'ailleurs vers une nouvelle finale de Ligue des Champions face au grand Real Madrid.