Liverpool privé de titre par le coronavirus ?

L'épidémie du Coronavirus (COVID-19) n'a pas fini de faire parler d'elle. Et le monde du football n'est pas épargné. Alors que l'Euro 2020 pourrait être annulé, une rumeur glaçante pour les supporters de Liverpool est relayée par le Telegraph. D'après une indiscrétion du quotidien britannique, les Reds pourraient ne pas remporter le titre de champion d'Angleterre cette saison. Les instances anglaises pourraient en effet stopper prématurément le championnat par crainte du virus.

There is no guarantee Liverpool would be crowned Premier League champions if the season was curtailed by coronavirus | @ben_rumsby reportshttps://t.co/Lu7gvYcZ79

— Telegraph Football (@TeleFootball) February 28, 2020