Liverpool: Pour Klopp, Guardiola est le meilleur

Si le début de semaine avait été marqué par une polémique autour des supposés plongeons de Sadio Mané, Jürgen Klopp a décidé d’apaiser le débat alors que se profile le choc entre Liverpool et Manchester City, dimanche.

Interrogé par Sky Sport, l’entraîneur des Reds a en effet rendu un hommage pour le moins appuyé à Pep Guardiola. "Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Pep Guardiola, c'est comme ça. Je le connais depuis si longtemps, pour moi c'est toujours une grande chose d'être son concurrent, a-t-il ainsi confié. Pour moi, il est le meilleur manager du monde et nous avons une chance de gagner contre son équipe, ce qui est très difficile mais possible. C'est assez pour moi."

Le technicien allemand ne tient d’ailleurs aucunement rigueur des propos de son homologue au sujet de l’attaquant sénégalais. "On nous pose constamment des questions et parfois nous disons ce qu'il y a dans dans notre esprit sans vraiment penser que nous sommes en public, qu'il y a une caméra", a-t-il évacué.