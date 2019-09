Liverpool plie mais ne rompt pas

Six matches et six victoires pour les Reds, que demander de plus ? Dimanche, en match décalé de la 6e journée de Premier League, le Liverpool FC a fait le plein de points, confirmant ainsi son leadership sur un championnat qui lui avait échappé de peu en 2018-2019. Pour l'heure, Jürgen Klopp et les siens gardent l'avantage sur la concurrence mancunienne de Josep Guarciola, puisque la victoire (1-2) obtenue ce dimanche sur la pelouse de Chelsea leur permet de reprendre cinq longueurs d'avance sur les Citizens. Virgil van Dijk et les siens ont montré une belle force de caractère, eux qui ont été battus (2-0) à Naples en milieu de semaine en Ligue des champions, et ont vu samedi les champions d'Angleterre en titre surclasser Watford (8-0).

Il en faut vraisemblablement un peu plus pour inquiéter cette force tranquille. Stamford Bridge était il y a quelques années une forteresse imprenable, ce n'est définitivement pas le cas cette saison, et les Reds ne se sont pas privés pour enfoncer un peu plus les hommes de Frank Lampard, privés notamment d'Antonio Rüdiger, toujours blessé, alors qu'Olivier Giroud n'apparaissait même pas sur la feuille de match. Encore une fois, c'est le jeune Tammy Abraham que le manager des Blues avait choisi pour débuter, lui qui est très en réussite en ce début d'exercice. Celui-ci est d'ailleurs l'un des premiers à se mettre en action côté londonien, mais il perd son duel contre Adrian, le gardien de but espagnol qui supplée Alisson Becker dans le but des Reds (24e). Et dix minutes plus tôt, le LFC avait trouvé l'ouverture, grâce à un combinaison inspirée sur coup franc, que le pied droit de Trent Alexander-Arnold a su concrétiser (1-0, 14e).

L'espoir vient de Kanté

Jusqu'alors, Chelsea n'avait pas su se montrer à la hauteur de son hôte du jour. Les Reds maîtrisent leur sujet, règnent sur l'entrejeu malgré le retour aux affaires de N'Golo Kanté côté Blues. Le bloc est en place, implacable à la récupération, même si les locaux parviennent épisodiquement à donner quelques sueurs froides à Jürgen Klopp. César Azpilicueta croit même égaliser après un cafouillage (27e), mais le but est refusé à l'ancien Marseillais. Et Liverpool de faire tomber la sanction en retour, sur un coup de pied arrêté de nouveau, ponctué de la tête par Roberto Firmino (2-0, 30e). Le Brésilien profite des largesses de l'arrière-garde adverse, et notamment du marquage presque inexistant d'Andreas Christensen. Le match du Danois se termine quelques minutes plus tard, sur blessure, au profit du Français Kurt Zouma, sorti du banc pour accompagner Fikayo Tomori en charnière (42e).

Mais au repos, personne n'ose croire un seul instant que les Liverpuldiens seront inquiétés. Un brin de suffisance des tenants du titre en Ligue des champions couplé à un sursaut d'orgueil de Chelsea ? Toujours est-il que le second acte sera beaucoup plus incertain. Progressivement, les Londoniens se montrent plus entreprenants, plus inspirés, et surtout beaucoup plus actifs. N'Golo Kanté relance enfin la machine, et de fort belle manière (2-1, 71e), redonnant vie aux travées de Stamford Bridge. Chelsea pousse, Michy Batshuayi puis Mason Mount sont tout proches d'égaliser (88e et 90e), mais rien n'y fera. Même chahuté, ce Liverpool reste invincible.