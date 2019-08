Liverpool pioche dans ses ressources

La saison débute à peine, que Liverpool se voit déjà contraint de puiser dans ses ressources humaines. Ce vendredi face à Norwich City (victoire 4-1 des Reds), alors qu’il relançait tranquillement au pied sur un long dégagement, Alisson s’est soudainement écroulé, blessé au mollet droit. Dans l’incapacité de reprendre la partie, le gardien de but des Reds a dû céder sa place à Adrian, fraîchement recruté en lieu et place d’un Mignolet retourné en Belgique.

Si la durée de l’indisponibilité d’Alisson n’est pas encore connue, Jürgen Klopp a d’ores et déjà indiqué que son portier titulaire serait absent ce mercredi pour disputer la Supercoupe d’Europe face à Chelsea. Et malgré cette mauvaise nouvelle, l’entraîneur allemand est apparu serein, affichant une confiance totale en l'ancien portier de West Ham, arrivé lundi sur les bords de la Mersey en tant que gardien numéro 2. "C’est un homme plein de confiance et en signant chez nous, je sais qu’il n’avait pas l’intention de rester sur le banc des années. Il a 32 ans, il est calme, joue avec passion et, comme nous l’avons vu ce soir, il a un bon jeu au pied."

Pas de péril en la demeure pour le moment, selon le charismatique coach. Mais cette blessure d’un joueur cadre de Liverpool rappelle, à ceux qui s’en inquiétaient, que l’effectif des Reds n’a quasiment pas bougé par rapport à celui la saison dernière. Et pour parvenir à faire aussi bien cette année, voire mieux, il ne faudrait pas que des pépins comme celui-ci se reproduisent trop souvent. Le jeu mis en place par Klopp exige par lui-même une grande exigence physique de la part des joueurs. Il est donc permis de craindre que des blessures de ce genre, puissent toucher d’autres hommes. Les habituels remplaçants sont prévenus : si leur entraîneur a besoin de puiser dans ses réserves, ils devront être prêts.