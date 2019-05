Liverpool peut encore y croire

C'est officiel. La course au titre totalement folle entre Liverpool et Manchester City ne s'achèvera que samedi prochain, au terme de la 38e journée de Premier League. Il ne pouvait en être autrement vu le mano a mano terrible que se sont livrés cette saison les Reds et les Skyblues, qui survolent la Premier League cette année: il y a autant d'écart entre Liverpool et le troisième, Tottenham (24 points), qu'entre les Spurs et le ventre mou (Crystal Palace, 12e). L'avant-dernier épisode de la saga, le 37e, aurait pu sonner le glas des espoirs des hommes de Jurgen Klopp, mais Divock Origi, qui avait déjà offert un succès miraculeux à son équipe dans le derby contre Everton (1-0, 14e journée), est venu placer sa tête à la 89e minute pour permettre au club de la Mersey de l'emporter à Newcastle (3-2) ce samedi soir.

On sentait pourtant que Liverpool était proche du K.O., trois jours après le 3-0 subi face à Lionel Messi et au FC Barcelone en Ligue des champions. Mohamed Salah, le meilleur buteur du championnat (22 réalisations), venait de quitter les siens, évacué sur civière après un choc avec le gardien des Magpies (73e). L'Egyptien rejoignait à l'infirmerie Naby Keita (sorti sur blessure au Camp Nou, fin de saison) et Roberto Firmino, cette fois incapable de tenir sa place après avoir joué 10 minutes à Barcelone. Comme un symbole d'une équipe à bout de souffle, essorée par ces deux campagnes (Premier League et Ligue des champions) à mener de front.

Salomon Rondon avait égalisé (2-2, 54e), répondant au but de Salah (1-2, 28e), comme Christian Atsu (1-1, 20e) avait répliqué à l'ouverture du score de Virgil van Dijk (0-1, 13e). Et Liverpool butait depuis de longues minutes sur la défense à cinq concoctée par Rafa Benitez, qui n'avait pas de cadeaux à faire à son ancien club. Mais la lumière est donc venue sur ce but d'Origi, sur un coup franc d'un autre remplaçant Xherdan Shaqiri (2-3, 89e), même si l'attaquant belge a moins touché le ballon que le défenseur de Newcastle, Jamaal Lascelles.

Un signe du destin ? Liverpool, qui récupère la tête du classement, à la faveur de ce huitième succès consécutif en championnat, n'en espère pas moins. Même si les Reds doivent toujours attendre un faux-pas de Manchester City, qui reste de son côté sur... 12 victoires de rang depuis leur défaite à... Newcastle. C'est à Leicester lundi soir, ou à Brighton samedi prochain, de donner un coup de pouce à l'équipe de Jurgen Klopp, qui pourrait difficilement faire mieux que cette saison. Et qui peut aborder plus sereinement son match retour face au Barça, en quête d'un autre miracle.