Liverpool: Milner "pas fan" de la VAR

La VAR a débarqué en Premier League cette saison. Et comme un peu partout en Europe, elle est loin de faire l’unanimité. Dans une interview accordée au Guardian, James Milner s’est clairement positionné dans le camp des opposants à l’arbitrage vidéo.

"Je ne suis pas un fan de la VAR... L'ambiance dans les stades est en train de se perdre. C'est peut-être vieux jeu de ma part, mais je pense qu'il y a encore trop de débats autour de la VAR. Vous marquez, il y a une explosion de joie, et puis il y a consultation de la VAR. Vous attendez de savoir s’il y a but, explique le milieu de terrain de Liverpool. Le football est un jeu où l'erreur humaine existe chez les joueurs comme chez l'arbitre. Ils ont un boulot vraiment dur, et je suis pour leur rendre la vie facile, mais pas au prix de la fluidité du jeu. Si la VAR éliminait la controverse, je la soutiendrais à 100%. Mais nous discutons toujours de la VAR."