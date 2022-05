James Milner, le milieu de terrain vétéran, est arrivé au club en tant que joueur libre en provenance de Manchester City et son contrat actuel expire à la fin de cette saison. Le Telegraph a rapporté que le joueur de 36 ans s'est vu offrir une prolongation de contrat pour rester au club jusqu'à la fin de la saison 2022-23. L'article poursuit en indiquant qu'il est très probable qu'il signe une prolongation de bail.

Salah beaucoup plus incertain

"Il semble certain que Milner va signer son nouveau contrat, stoppant temporairement les questions sur son avenir jusqu'à cette époque de l'année prochaine", peut-on lire dans l'article. Selon le Telegraph, Jürgen Klopp a demandé au club de lui offrir cette prolongation, car il souhaite conserver un joueur capable de jouer à plusieurs postes. Milner a fait 35 apparitions jusqu'à présent cette saison, la plupart en tant que remplaçant, mais il a réalisé une performance d'homme du match lors de la victoire 1-0 contre Newcastle United, samedi.



Parallèlement, l'article indique également que l'avenir de Mohamed Salah est beaucoup moins certain, le joueur de 29 ans n'ayant toujours pas signé de nouveau bail. Le contrat actuel de Salah expire en juin 2023, et il n'a pas encore engagé son avenir au club, ce qui pourrait signifier qu'il partira sur un transfert gratuit l'été prochain.