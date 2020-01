Liverpool : Mané, plus indispensable que Salah ?

Carragher : "Mané, le meilleur ailier de Liverpool depuis 30 ans"

Les anciens votent Mané

Inséparables. Statistiquement parlant en tout cas, Sadio Mané et Mohamed Salah affichent des chiffres quasiment similaires. Les deux attaquants de Liverpool, qui forment un trio très complémentaire avec Roberto Firmino (10 buts toutes compétitions confondues), ont ainsi inscrit le même nombre de buts en Premier League (11), et quatre de plus sur la scène européenne (4 en Ligue des champions pour Salah et 2 pour Mané, également auteur de 2 buts en Supercoupe d’Europe). Et en championnat, le Sénégalais, victime d’une déchirure musculaire et forfait pour le déplacement de mercredi à West Ham, a délivré une passe décisive de plus que son coéquipier égyptien (5), mais autant en Ligue des champions (2).En termes de récompenses non plus, les deux joueurs des Reds, nés en 1992 à un peu plus de deux mois d’intervalle, ne se lâchent pas. Sixième puis cinquième du Ballon d’Or, Salah a fini l’an dernier juste derrière Mané (4), qui lui a succédé au palmarès du Ballon d’Or africain. Et comme la saison dernière, l’ancien Messin compte un titre de joueur du mois en Premier League, contre aucun pour l’ex de la Roma. Deux attaquants qui s’étaient surtout partagés, avec Pierre-Emerick Aubameyang, celui de meilleur buteur (22) de l’élite anglaise lors de cet exercice 2018-2019.

Difficile aussi de départager, au niveau de la vitesse, ceux qui ont nié tout conflit entre eux, alors que Mané s’était emporté en août dernier quand Salah avait oublié de le servir contre Burnley. "Ce sont les deux plus rapides de l’équipe, a ainsi révélé leur jeune coéquipier Rhian Brewster pour Sky Sports. Mais si je devais choisir, je dirais plutôt Sadio." Plus globalement, Jürgen Klopp, lui, estime qu’il ne peut pas choisir entre les deux hommes. Comme il l’avait expliqué le mois dernier, lorsqu’il avait été interrogé sur le meilleur joueur africain de l’année : "Je les aime tous les deux, donc ce serait facile pour moi : il y aurait deux vainqueurs. Mais ce sont tous les deux des joueurs incroyables, et je ne sais pas donc pas lequel je choisirais. Mais quelqu’un va le faire, et ils le méritent tous les deux."



D’autres, en revanche, ont déjà fait leur choix. Comme l’ancien Red Dietmar Hamann, qui avait souligné, pour le Liverpool Echo, l’importance de Mané avant le double affrontement face au Bayern Munich en Ligue des champions la saison dernière. Et le Sénégalais ne l’avait pas fait mentir, en qualifiant les siens d’un doublé au retour. Pour la légende d’Anfield Jamie Carragher, qui préférerait perdre Salah plutôt que Mané, ce dernier est tout simplement "le meilleur ailier de Liverpool depuis 30 ans. Je suis un immense fan", confiait l’ancien défenseur sur Sky Sports. "Tout le monde parle de Klopp, Salah et Van Dijk, mais c’est Mané, la première recrue de Klopp, qui a ramené Liverpool dans le Top 4." Et les Reds peuvent compter sur ce prolifique duo pour aller chercher un premier titre de champion d’Angleterre depuis 1990 qui leur tend les bras.