Sadio Mané n’a pas été retenu dans la liste des nommés pour le Ballon d’Or 2021. Un oubli que l’attaquant de Liverpool n’a pas apprécié, mais plutôt que de s’apitoyer sur son sort, il s’est retroussé les manches et a mis toutes les chances de son côté pour faire mieux la prochaine fois. Car ce trophée fait bien partie de ses objectifs personnels.



Interrogé par France Football, l’international sénégalais a reconnu qu’il aspirait comme n’importe quel autre grand joueur à remporter cette distinction individuelle. Et il sait même comment s’y prendre pour parvenir à ses fins. « J’ai tellement faim que je reste à l’affût de ce qu’il y a de bon et de beau à dévorer. Et le Ballon d’Or en fait forcément partie. Mais je ne veux pas trop en parler maintenant », a-t-il déclaré. Avec les changements apportés au règlement du vote et vu qu’il a été sacré champion d’Afrique en février dernier, l’ancien Messin peut croire en ses chances d’être couronné l’été prochain.

A retrouver ce samedi dans @francefootball: l’interview de ⁦Sadio Mané qui raconte de l’intérieur le récent sacre sénégalais à la Can. Mais aussi: une enquête sur ces familles omniprésentes dans les entourages, Peter Luccin à Dallas, Luis&Johan refont le match, Matthias Sammer… pic.twitter.com/CUQDiuVYXJ

— Pascal Ferré (@Pasferre) March 10, 2022

Sadio Mané vise une consécration au Mondial



Gagner la CAN pourrait aussi ne pas suffire. L’intéressé le sait d’ailleurs. Pour lui, et même s’il a déjà fini 4e en 2019, c’est une consécration en Coupe du Monde qui le rendrait crédible pour s’adjuger cette récompense. « La Coupe du Monde, c’est mon nouveau rêve, a-t-il clamé avec enthousiasme. Mais avant cela, il va falloir se qualifier, mais j’ai envie de croire en des projets un peu fous et celui qui consiste à remporter le Mondial avec le Sénégal en est un. Si on y arrive, forcément, je me rapprocherai un peu plus de tous les joueurs qui postulent tous les ans au Ballon d’Or. Si je gagne la Coupe du Monde, je pense que ça deviendra un objectif, oui ».



Et parmi les grands joueurs auxquels fait référence Mané, il doit certainement y avoir Kylian Mbappé. Le Sénégalais reconnait un grand talent chez le génie français et il serait heureux de pouvoir évoluer à ses côtés. « Oui, jouer avec lui me plairait bien sûr. Ça serait une association exceptionnelle. Il n’a qu’à venir à Liverpool. Je suis sûr qu’il s’y plairait ».