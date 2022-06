111 – Sadio Mané est le joueur qui a marqué le plus de buts sans inscrire le moindre penalty dans les 5 grands championnats lors des 10 dernières saisons (111). Spécial. #AskOptaJean https://t.co/An1xmIFB13

— OptaJean (@OptaJean) June 15, 2022

. Telle est la performance réussie sur ces six dernières saisons avec Southampton puis Liverpool par, que l'on dit en partance pour le Bayern Munich. Or, selon les relevés effectués par Opta, aucun autre joueur des cinq grands championnats n'a marqué autant sans tirer de penalty sur la même période.Durant sa carrière,. Le Sénégalais0, tous avec son équipe nationale, et: 3 sous le maillot des Lions de la Teranga (un en finale de la CAN 2021, deux lors de l'édition 2019), 1 sous celui de Liverpool, en octobre 2018 en Ligue des Champions, et 1 avec Southampton, le 20 mars 2016 en Premier League. C'est alors Simon Mignolet, le portier belge de... Liverpool, qui avait mis l'ancien Messin en échec.