Liverpool - Manchester United : le derby du rebond pour les Reds ?

Irrégulier cette saison, Liverpool est bien loin de ses standards habituels (6e). Distancés dans la course au titre, les Reds doivent lutter pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Tout l’inverse de Manchester United qui se retrouve 3e de Premier League et qui vit une saison idyllique.

Défaite interdite pour Liverpool

Contre un concurrent direct au top 4, Liverpool n’a pas le droit à l’erreur ce dimanche après-midi (coup d'envoi à 17 h 30). Un revers réduirait ses chances, déjà minces, d’accrocher une place synonyme de Ligue des champions la saison prochaine. Pour vaincre Manchester United, les hommes de Jürgen Klopp pourront s’appuyer sur leur défense de fer. Sur les 4 derniers matches de championnat, le club de la Mersey n’a pas concédé le moindre but. Une solidité défensive qui permet de compenser, parfois, un manque de créativité offensive dans une équipe qui semble en fin de cycle. Pour cette rencontre, Klopp devra encore faire sans Thiago Alcântara, Arthur, Luis Díaz et Calvin Ramsay. Joe Gomez est également incertain.

Sûr de sa force, Manchester United se rend à Anfield avec l’ambition de conforter son avance dans la course au Top 4 (10 points d’écarts entre les deux formations). Vainqueurs de leurs quatre dernières rencontres, toutes compétitions confondues, les Red Devils semblent actuellement sur un nuage. En témoigne une victoire finale en Carabao Cup contre Newcastle le week-end dernier. MU sera confronté à quelques absences pour cette rencontre. Van de Beek, Martial et Eriksen ne seront pas du déplacement à Liverpool mais Erik Ten Hag pourra compter sur les retours de Jadon Sancho et Luke Shaw dans le groupe mancunien.

Liverpool - Manchester United : les compositions probables

Le 11 probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Bajcetic - Salah, Núñez, Jota.

Le 11 probable de Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Malacia - Bruno Fernandes, Casemiro, Sabitzer - Antony, Rashford, Weghorst.