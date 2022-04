Liverpool – Man U : Ronaldo, le magnifique hommage

L'électricité d'une rivalité a été éclipsée, le temps d'un instant, par l'unité et la solidarité. Cristiano Ronaldo a pu le constater ce mardi soir, sur les coups de 21 heures. Le quintuple Ballon d'Or n'a pas été retenu dans le groupe de Manchester United suite à un drame familial, la perte de son petit garçon. Mais il a pu recevoir, à distance, un vibrant hommage des deux clubs anglais, Man United, le sien, mais aussi le rival Liverpool.

Une minute d'applaudissements et un brassard noir pour soutenir Ronaldo

C'est à la 7e minute de jeu qu'une ovation a eu lieu dans l'enceinte des Reds pour soutenir l'attaquant portugais dans ce drame, avec le mythique "You'll never walk alone" émanant des tribunes. Un moment qui restera dans les têtes. Par ailleurs, les joueurs des deux équipes portent des brassards noirs. Un peu plus tôt dans la journée, Manchester United avait annoncé cette initiative via un communiqué officiel. « Alors qu'United et Liverpool partagent la plus grande rivalité du football anglais, il existe un respect profondément enraciné entre les deux clubs et cela sera mis en évidence par une minute d'applaudissements »