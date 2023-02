Liverpool : Lucas Leiva, ancien des Reds, réclame le titre de 2014 après les accusations contre Manchester City

Depuis hier, Manchester City est dans la tourmente avec la révélation d'une enquête de quatre ans de la part de la Premier League et de nombreuses infractions financières commises par le club mancunien. Ainsi, les Skyblues pourraient bien avoir des sanctions, dont un possible retrait de points. Mais alors que pour l'heure, on en sait peu au sujet de ces possibles sanctions, un ancien joueur de Liverpool a pris la parole afin de réclamer le titre obtenu par les Cityzens en 2014. Il s'agit de Lucas Leiva, ancien milieu de terrain des Reds (2007-2017). Ce dernier a réclamé le titre pour Liverpool, 2e cette année-là.

Leiva veut le titre de 2014

Alors que Man City pourrait être en danger, avec également la relégation envisagée, Lucas Leiva a tenu à réagir sur Twitter aux révélations de cette enquête. Et il a tweeté avec ironie : "Suis-je champion d’Angleterre? Non, je demande simplement, je suis confus!" Un tweet qui n'est pas passé inaperçu. L'édition 2013-2014 avait été remportée par Manchester City avec deux points d’avance sur Liverpool, deuxième mais qui avait craqué en fin de saison après avoir longtemps fait la course en tête. Lucas Leiva a donc tenu à faire de l'humour mais avec ce tweet, il fait bien comprendre qu'il a peu goûté aux révélations concernant Manchester City.