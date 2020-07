Liverpool : Lovren file au Zenit Saint-Pétersbourg

Dejan Lovren: "I’m happy and proud to join Zenit!"

Pilier sous Brendan Rodgers

Après six saisons à Liverpool, Dejan Lovren a quitté les Reds. Le Croate de 31 ans s’est engagé en faveur du Zenit Saint-Pétersbourg. Le défenseur a signé un contrat de trois ans pour un montant de douze millions d’euros. Apparu seulement à dix reprises cette saison, l’ancien joueur de l’OL a souffert de la concurrence de Virgil Van Dijk, Joël Matip et Joe Gomez.Arrivé en 2014 dans le nord de l’Angleterre, après un exercice réussi avec Southampton, celui qui avait précédemment évolué au Dinamo Zagreb, à l’Inter Zapresic et à l’Olympique Lyonnais, était l’un pilier de l’équipe de Brendan Rodgers. Avec l’arrivée Jurgen Klopp, Lovren avait notamment permis à Liverpool d’atteindre la finale de la Ligue Europa lors de la saison 2015-2016.